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        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Jose Mourinho'yu gündemine aldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 05.05.2025 - 20:03
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        • 1

          Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, teknik direktör arayışlarına hızla devam ediyor.

        • 2

          TeamTalk'un haberine göre; Suudi ekibi, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yu gündemine aldı.

        • 3

          Suudi ekibi, Mourinho'nun haricinde; Marco Silva, Nuno Espirito Santo, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti gibi isimlerin durumlarını da yakından takip ediyor.

        • 4

          Al Hilal, mayıs ortasına kadar listeyi iki isme düşürerek, resmi girişimlere başlamayı planlıyor.

        • 5

          MOURINHO DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI!

          Mourinho’nun adı daha önce de Suudi kulüpleriyle anılmıştı. Geçen yıl Al-Qadsiah tarafından hedef alınmış, ayrıca Suudi Arabistan milli takımına rekor bir maaşla geçeceği yönünde iddialar çıkmıştı.

        • 6

          FENERBAHÇE KARNESİ

          Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu maçlarda 120 gol atarken 61 gol yedi. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şansını mucizelere bırakırken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti

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