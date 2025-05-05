İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Jose Mourinho'yu gündemine aldığı aktarıldı.
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Jorge Jesus ile yollarını ayıran Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, teknik direktör arayışlarına hızla devam ediyor.
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TeamTalk'un haberine göre; Suudi ekibi, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho'yu gündemine aldı.
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Suudi ekibi, Mourinho'nun haricinde; Marco Silva, Nuno Espirito Santo, Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti gibi isimlerin durumlarını da yakından takip ediyor.
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Al Hilal, mayıs ortasına kadar listeyi iki isme düşürerek, resmi girişimlere başlamayı planlıyor.
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MOURINHO DAHA ÖNCE DE ANILMIŞTI!
Mourinho’nun adı daha önce de Suudi kulüpleriyle anılmıştı. Geçen yıl Al-Qadsiah tarafından hedef alınmış, ayrıca Suudi Arabistan milli takımına rekor bir maaşla geçeceği yönünde iddialar çıkmıştı.
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FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jose Mourinho, 32 galibiyet 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler bu maçlarda 120 gol atarken 61 gol yedi. Fenerbahçe, Süper Lig'deki şansını mucizelere bırakırken Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde veda etti
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