İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrilmişti. Guela Doue transferinden vazgeçen Sarı-Kırmızılıların İngiliz yıldız Kieran Trippier ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...
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Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.
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Uzun süre Guela Doue ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı.
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Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Doue’den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.
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Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.
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İngiliz basınından TBR Football'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgileniyor.
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Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.
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Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği, ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.
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Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.