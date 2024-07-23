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        Haberler Spor Transfer İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası! - Futbol Haberleri

        İngilizler duyurdu: Galatasaray'dan Kieran Trippier bombası!

        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler sağ bek takviyesine çevrilmişti. Guela Doue transferinden vazgeçen Sarı-Kırmızılıların İngiliz yıldız Kieran Trippier ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:19 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:54
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          Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da gündem sağ bek transferi.

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          Uzun süre Guela Doue ile temasta olan Sarı-Kırmızılılar, karşı tarafın sürekli artan talepleri nedeniyle geri adım atmak durumunda kaldı.

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          Yönetici İbrahim Hatipoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Doue’den tamamen vazgeçtiklerini dile getirdi.

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          Yaşanan gelişmelerin ardından Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi.

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          İngiliz basınından TBR Football'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Newcastle United forması giyen 33 yaşındaki Kieran Trippier ile ilgileniyor.

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          Galatasaray'ın İngiliz futbolcu için hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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          Trippier ile Galatasaray dışında Monaco ve Milan'ın da ilgilendiği, ayrıca 33 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan da ilgi olduğu öne sürüldü.

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          Kieran Trippier, geçen sezon Newcastle United'da çıktığı 39 maçta 1 gol attı ve 11 asist yaptı.

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