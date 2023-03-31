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İngiliz Kraliyeti taç giyme törenleri hakkında 8 gerçek

İngiliz Kraliyeti'nde taç giyme törenleri yüzyıllardır ses getiren büyük organizasyonlarla gerçekleştiriliyor. Kutsal sayılan bu tören kendi içinde birçok detaya sahip.

Giriş: 31.03.2023 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kraliyet mensubu olmak, üyelerin her zaman taç giyme törenine katılabileceği anlamına gelmez. Taç giyme törenlerine birçok devlet başkanı, özel konuklar ve arkadaşlar davet edilir ancak bazen kraliyet ailesi mensuplarına izin verilmez. Örneğin, 1937 yılında Kral George VI'un taç giyme törenine erkek kardeşi ve baldızı katılamadı.

  • Taç giyme törenleri tipik olarak yalnızca yetişkinlere yönelik bir olay olsa da, 4 yaşındaki Prens Charles, annesi II. Elisabeth'in 1953'teki taç giyme törenine katılarak, bir ebeveynin taç giyme törenine katılan ilk çocuk oldu.

  • Taç giyme törenlerinin altı bölümü vardır;

    - Kral veya kraliçe halka tanıtılır,

    - Kral veya kraliçe Taç Giyme Yemini ederek,  krallığı hukuk, adalet ve merhametle yönetme sözü verir,

    - Hükümdar başpiskopos tarafından kutsal yağ kullanılarak kutsanır,

    - Hükümdar Kral Edward'ın Sandalyesi olarak bilinen taç giyme töreni koltuğuna oturur,

    - Koltuğa oturan krala veya kraliçeye taç takılır. Taç giydirme sırasında Londra Kulesi'nde 62 silahla ateş açılır ve çanlar çalar,

    - Son olarak kral veya kraliçe halkın saygısını kabul eder ve kraliyetin tüm üyeleri yeni hükümdara bağlılık yemini eder.

  • Törenin en kutsal bölümü halka kapalıdır. Kutsama Yasası olarak bilinen törenin bu bölümü o kadar kutsal kabul ediliyor ki  II. Elizabeth'in taç giyme töreninin televizyonda yayınlanmayan tek bölümü buydu.

    Bu törende, kanatları açılmış bir kartal şeklinde olan biblodan "taç giyme töreni yağı" isminde bir yağ kaşığa dökülür ve yağ, yeni hükümdarın başına, göğsüne ve ellerine sürülerek hükümdar kutsanır.

  • Taç giyme yağı, 1941'de 2. Dünya Savaşı'ndaki bir bombalı saldırı sırasında imha edildi. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreni yağı; zeytinyağı, susam ve gül, portakal çiçeği, yasemin, misk, amber ve çivit otu içeren, 17. yüzyıldan kalma bir tariften yapıldı.

  • Westminster Abbey, yaklaşık 1000 yıldır kraliyet taç giyme törenlerine ev sahipliği yapıyor. Kraliyet Taç Giyme Törenleri, William the Conqueror'ın burada taç giydiği 1066 yılından beri Westminster Abbey'de gerçekleştirilmektedir.

  • İngiliz taç giyme törenlerini organize etmekten sorumlu kişi İngiltere mareşal kontudur. Sorumlulukları sadece İngiliz taç giyme törenlerini değil, aynı zamanda parlamentonun devlet açılışını ve hükümdarların devlet cenazelerini organize etmeyi içerir.

  • Hükümdar, taç giyme töreni sırasında birden fazla taç takar.

    Kaynak: History

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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