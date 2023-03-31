Taç giyme törenlerinin altı bölümü vardır;
- Kral veya kraliçe halka tanıtılır,
- Kral veya kraliçe Taç Giyme Yemini ederek, krallığı hukuk, adalet ve merhametle yönetme sözü verir,
- Hükümdar başpiskopos tarafından kutsal yağ kullanılarak kutsanır,
- Hükümdar Kral Edward'ın Sandalyesi olarak bilinen taç giyme töreni koltuğuna oturur,
- Koltuğa oturan krala veya kraliçeye taç takılır. Taç giydirme sırasında Londra Kulesi'nde 62 silahla ateş açılır ve çanlar çalar,
- Son olarak kral veya kraliçe halkın saygısını kabul eder ve kraliyetin tüm üyeleri yeni hükümdara bağlılık yemini eder.