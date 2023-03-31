Törenin en kutsal bölümü halka kapalıdır. Kutsama Yasası olarak bilinen törenin bu bölümü o kadar kutsal kabul ediliyor ki II. Elizabeth'in taç giyme töreninin televizyonda yayınlanmayan tek bölümü buydu.

Bu törende, kanatları açılmış bir kartal şeklinde olan biblodan "taç giyme töreni yağı" isminde bir yağ kaşığa dökülür ve yağ, yeni hükümdarın başına, göğsüne ve ellerine sürülerek hükümdar kutsanır.