ANNESİ BİR HAYAT KADINIYDI

Ohio'da dünyaya gelen Charles'ın annesi onu doğurduğunda 16 yaşındaydı. Kathleen Maddox isimli genç kadın, alkolikti ve bir hayat kadınıydı. Doğumdan sonra Kathleen, William Manson ile evlendi ancak evlilik çabucak sona erdi ve Charles 12 yaşındayken yatılı okula verildi. Annesine geri dönme girişimleri reddedilen Charles, kısa süre sonra sokaklarda yaşamaya ve küçük suçlarla uğraşmaya başladı.

Sonraki 20 yıl boyunca Manson, çeşitli suçlardan dolayı reform okullarına ve hapishanelere girip çıktı. 21 Mart 1967'de serbest bırakıldı ve San Francisco'ya taşındı.