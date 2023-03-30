KURBANLAR EVDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ
Tarikat içeriye girmeden, evin bekçisini ziyaret eden Steven isimli genç bir adamı vurdu. Tarikatın sadık üyesi Kasabian, olaylar karşısında dehşete düşünce dışarıda, şoför olarak beklemeye başladı.
Diğer üyeler eve girdiklerinde, evi kiralayan yönetmen Polanski yoktu. Onun yerine eşi ve ünlü bir aktrist olan 8 aylık Sharon Tate, Jay Sebring, Abigail Folger ve Voytek Frykowski vardı.
Tarikat üyeleri, evdekileri bir odaya toplayarak bağladı. Korkunç olay sırasında, hem Frykowski hem de Folger evden kaçmayı başardı, ancak yakalanarak ölümüne bıçaklandılar.
Fotoğraf: Manson'ın müritlerinden Susan Atkins