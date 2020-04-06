DHA

Koronavirüs (Covid-19) salgınının şiddetini gösterdiği İngiltere’nin başkenti Londra’da, İngiliz Kraliyet Postası’nda çalışan bir kişi burnunu eliyle silip bir evin kapısına sürdü. O anlar güvenlik kamerası tarafından ortaya çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra’nın doğusundaki bir eve posta bırakmak için gelen, İngiliz Kraliyet Postası’nda çalışan bir kişi, eliyle burnunu silip kapı koluna ve posta kutusuna sürdü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle insanlar, sosyal medya üzerinden postacıya tepki gösterdi.

Özel mülkün kapısında bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın burnunu eliyle sildiği ve bu elini kapı girişinin kenarı boyunca ve ön kapının her yerine sürdüğü anbean kaydedildi.

Şok edici görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. İnsanları tehlikeye atan bu çalışanın kovulması istendi.

İngiliz Kraliyet Postası, bu durum ile ilgili bir soruşturma başlattıklarını ve posta taşıma prosedürlerini değiştirdiklerini açıkladı.