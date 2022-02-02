Bu teste göre Waterman, görüşmenin gerçekleştiği odanın herhangi bir yerine ölü bir sinek yerleştiriyor.

Waterman, şömineye ya da halıya ölü bir sinek yerleştiriyor ve burada adayın dikkatini ölçüyor. Sineği fark eden kişi diğer adayların önüne geçerek artı puan alıyor.