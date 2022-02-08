İngiliz halkından Prens William'a tepki

Kraliyete yakın bir kaynak, Prens Wiliam'ın 'babası ile son dönemde hiç olmadığı kadar iyi ilişkiler içinde olduğunu, Düşes Camilla'nın babasını mutlu ettiğini gördüğünü, kendisinin de üvey annesi ile daha iyi iletişimde olduğunu bu yüzden de bunu artık problem haline getirmediğini' belirtti.