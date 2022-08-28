Burgess, buna göre insanlara 'kahve yerine çay içmelisin ve tamamen iyi olacaksın' demenin mantıksız olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Bana göre kahve veya kafeinle ilgili herhangi bir şeyden ziyade termal yaralanma gibi görünüyor. Kahveyi çok yüksek sıcaklıkta içmekten kaçınmak gerçekten sonuçtur."