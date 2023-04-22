Seely, 5 enterkonnektörün İngiltere ve Avrupa'ya elektrik sağladığını ve toplamda yaklaşık 70 adet iletişim kablosu olduğunu ancak derin deniz sabotaj operasyonunun tek bir kurşun bile atılmadan ülkeyi durma noktasına getirebileceğini yazdı.
Seely, "Putin yirmi yıldır konvansiyonel olmayan savaş için zemin hazırladı. Putin, Kremlin'in amaçlarına hizmet etmek üzere devlet gücünün askeri ve askeri olmayan araçlarını kusursuz bir bütün halinde birleştirmek istiyor. Bu, kültürden siber teknolojiye ve konvansiyonel çatışmaya kadar her şeyin kullanıldığı bir topyekûn savaş biçimi. Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkanı'na göre "savaşın kuralları da değişiyor" dedi.