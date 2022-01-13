İngiliz basını yazdı: "Johnson'ın geleceği bıçak sırtında"

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İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, 2020'de koronavirüs kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık bahçesinde düzenlenen partiye katıldığı için krizle karşı karşıya. Johnson dün Avam Kamarası’nda özür diledi, kendisine yöneltilen istifa çağrılarını ise reddetti.

İngiliz basınında ise Başbakan Johnson’ın geleceğinin parlak olmadığına ilişkin ifadelere yer verildi.

"GELECEĞİ BIÇAK SIRTINDA"

The Guardian gazetesi yaşanan tüm gelişmeleri, "Başbakan'ın geleceği bıçak sırtında" sözleriyle manşete taşıdı.

The Times gazetesi, "Meydan okuyan Boris Johnson, anketlerde puanı düşerken istifa etmeyi reddetti" ifadelerini kullandı

Indepedent ise "Özür dilemenin öfkeyi bastıramamasından sonra Boris Johnson Muhafazakar saflarda isyanla karşı karşıya" başlığını kullandı.

"İSTİFA ÇAĞRILARIYLA KARŞI KARŞIYA"

BBC, "Boris Johnson, karantinadaki parti özrünün ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya" ifadelerini yer verdi.

Sky News ise, "Ölü adam yürüyor: Anketlerde İşçi Partisi liderliğini ortaya koyduğu için Başbakan'a istifa izni yok" dedi.

Mirror ise haberinde, "'Rezalet' Başbakan utanmadan acıklı parti özrünün ardından umutsuzca iktidara yapışıyor" başlığını kullandı.

JOHNSON DÜN ÖZÜR DİLEDİ

Johnson dün yaptığı açıklamada, salgın sırasında milyonlarca insanın zorluklar yaşadığını ve bu kişilerin, kuralları koyanların aynı kurallara uymadığını düşünerek kendisine kızgın olduklarını bildiğini belirtti.

Johnson, Başbakanlık bahçesinde içkili etkinliğe katıldığını itiraf ederek, çalışmalarından dolayı personele teşekkür etmek için 20 Mayıs 2020'de bahçeye gittiğini ve 20 dakika sonra ofisine geri döndüğünü anlattı.

Ancak bunun "parti" değil "bir iş etkinliği olduğunu" savundu. Bu açıklamaların ardından ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson’ı istifa etmeye çağırdı.