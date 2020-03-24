İngiliz basını: Özgürlüğün sonu

24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de gazeteler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını durdurmak için alınan kısmi sokağa çıkış yasağını "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" manşetleriyle duyurdu.
İngiliz gazetelerinin manşetinde, Başbakan Boris Johnson'ın sokağa çıkışa sınırlama getirilmesi ile marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılması yönündeki önlemler yer aldı.
The Daily Telegraph, "Özgürlüğün sonu" başlığı altında ev halkı hariç 2 kişiden fazla toplantıların yasaklandığı, aksi halde ceza kesileceği, elzem ürün satışı yapmayan işletmelerin kapatılacağı belirtildi. Haberde, bilim insanlarının salgının bu hızla devam etmesi halinde hastanelerin çökebileceği uyarısında bulunduğuna dikkati çekildi.
The Guardian gazetesi, "Başbakan: Evde kalın, bu ulusal bir acil durum" manşetini attı. Haberde, halka ne yapacağına ilişkin belirsiz mesajlar vermekle suçlanan Johnson'ın yeni önlemleri uygulamaya koyduğu kaydedildi. Başbakan'ın halka kısıtlamalar getirdiği, polise yeni yetkiler verdiği vurgulanan haberde, hükümetin politikasında değişiklik yaptığına da işaret edildi.
The Daily Mail'in "Tecrit" manşetiyle yer verdiği haberinde "günlük yaşam üzerinde şaşkınlık verici kısıtlamalara gidildiği" vurgulandı. Haberde, gerekli olmadıkça seyahat etmenin yasaklandığı, arkadaş ve akrabaların görülemeyeceği, spor için sadece bir kez dışarı çıkılabileceği, kurallara uymayanlara ceza verileceği ve önlemlerin 3 hafta süreceği ifade edildi.
The Times gazetesi de, "Evde kalmalısınız" başlığıyla verdiği haberde, Johnson'ın ulusal acil durum ilan ettiği ve tecrit kararı aldığı belirtildi. Haberde, alınan yeni önlemler aktarıldı.
Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.
Ölü sayısı artarken Johnson, pazar günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, sert önlemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.
Dün akşam alınan yeni kararlar kapsamında ise, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verilmişti.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak dün 335'e çıkmıştı.
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