TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.

İlk iki maça sarı-lacivertli takım ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:

1. Maç

7 Haziran Salı

20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

2. Maç

9 Haziran Perşembe

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)

3. Maç

11 Haziran Cumartesi

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)