Yaygın olarak “grip” olarak adlandırılan influenza, solunum yollarını enfekte eden virüslerden kaynaklanır. Soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının çoğuyla karşılaştırıldığında, influenza genellikle daha ağır bir hastalığa neden olur.

Bazı ülkelerde, influenza her yıl nüfusun % 40’ını etkilemekte ve dünya çapında 500 bin insanın ölümüne neden olmaktadır. Virüs, enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas, kontamine nesneler (aynı zamanda fomitler olarak da adlandırılır) ve virüs yüklü havanın solunması yoluyla bulaşabilir.

İnfluenza enfeksiyonunun etkeni, influenza A, B ve C olmak üzere üç ayrı tipte sınıflandırılan virüslerdir. İnsanlarda en sık hastalık yapan tipler influenza A ve B'dir.

KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

- Havalandırması yetersiz ve kalabalık ortamlardan kendimizi ve çocukları uzak tutmak.

- Gündelik hayatta yüzeylere çıplak elle dokunmamak ve sık sık yıkamak.

- Özellikle kış aylarında tek kullanımlık bardaklar tercih etmek.

- Çalışanlar ve öğrenciler için kalem gibi kırtasiye malzemelerinin kişiye özel olmasına özen göstermek

- Büyükler veya hasta çocuklarla asla öpüşmemelidir. Zira hastalık bulguları başlamadan bulaştırıcılık başlamaktadır.

- Hapşırık ve aksırıklarda tek kullanımlık peçete, mendil kullanmaya özen göstermek.

- Aşırı kalın kıyafetler giymemeye ve terlememeye özen göstermek.

INFLUENZA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İki-üç günlük bir kuluçka döneminden sonra aniden başlayan influenza, sıklıkla ani gelişen ateş, baş ağrısı, kas ağrısına eşlik eden öksürük, boğaz ağrısı, gözlerde yaşarma ve halsizlik ile seyretmektedir. Daha önce virüs ile karşılaşmamış olduklarından çocuklarda erişkinlere göre daha yüksek ateş, ateşli nöbet, lenf bezi büyümesi, daha fazla sindirim sistemi tutulumu (bulantı, kusma, ishal) ve daha az solunum sistemi bulguları (kuru öksürük, burun akıntısı, boğazda yanma) gözlenebilir.

INFLUENCA TEDAVİSİ NASIL?

Tedavi için influenza virüsüne direkt etkili dört antiviral ilaç (Amantadin, Rimantadin, Zanamivir, Oseltamivir) bulunmaktadır. Zanamivir ve oseltamivir grip tedavisinde diğerlerine göre etkilerinin fazla olması, direnç geliştirme ihtimallerinin ve yan etkilerinin daha az olması nedeniyle daha fazla tercih edilmektedir. Antiviral ilaçlar hastanın şikayetleri başladıktan sonraki 48 saat içinde hatta ilk 24 saat içinde kullanılırsa etkili olabilmektedir. İlk 48 saatten sonra bu ilaçları kullanmanın hastalığı iyileştirdiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Antiviral ilaçların kullanılmasının yanında; ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar, burun akıntısını ve tıkanıklığını giderici ilaçların kullanılması, yatak istirahati, bol sıvı alınması, hasta odasının sık sık havalandırılması grip tedavisinin temel taşlarıdır. Eller sık sık yıkanmalıdır. Zatürre gelişen olgular hastanede yatarak tedavi edilmelidir. Antibiyotikler, influenza virüsüne karşı etkili olmadığı için kullanılmamalıdır.