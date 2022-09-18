İzmir'de yakalanan o teröristler Bursa'ya getirildi

Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Peruk da taksanız Türk polisi yakalar! İzmir'de yakalanan MLKP üyesi 3 terörist Bursa'ya getirildiler!

AA

İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, İzmir'de yakalanmalarının ardından Bursa'ya getirildi.

Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili'de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin yakalandığını, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. "Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar!" diyen Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı. İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi.