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HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Peruk da taksanız Türk polisi yakalar! İzmir'de yakalanan MLKP üyesi 3 terörist Bursa'ya getirildiler!
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
20 Nisan'da Bursa'da İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi 3 terörist, İzmir Dikili'de yakalanarak gözaltına alınmalarının ardından Bursa'ya getirildiler. Operasyonun neticesini sosyal medya medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Soylu ise, "Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi yakalar!" ifadelerini kullandı
İzmir'de yakalanan o teröristler Bursa'ya getirildi
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AA
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist, İzmir'de yakalanmalarının ardından Bursa'ya getirildi.
Bursa'da 20 Nisan'da cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu ile kuryelik yaptığı belirlenen Mehmet Mustafa Uskar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla dün İzmir Dikili'de gözaltına alınmalarının ardından kente getirilerek, Bursa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Bursa E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında 20 Nisan'da yaşanan terör saldırısında infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit olmuştu.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRK POLİSİ YAKALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 teröristin yakalandığını, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi Yakalar!" diyen Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Şehidimiz Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan'da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı.
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Son dakika: Bakan Soylu böyle duyurdu: Peruk da taksanız Türk polisi yakalar! İzmir'de yakalanan MLKP üyesi 3 terörist Bursa'ya getirildiler!/infaz-koruma-memurlarini-tasiyan-servis-aracina-saldiran-3-terorist-bursa-ya-getirildi-3521397
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