HABERTURK.COM

Komisyonun görüşmesi için gelecek infaz paketine göre, 90 bin kişi cezaevlerinden çıkacak. Diğer yandan "vicdanı yaralayan suçlar" kapsamında cinsel şiddet, uyuşturucu, kadına şiddet, cinayet, terör suçları kapsam dışı bırakıldı. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar ve hasta mahkumlara ev hapsi cezası uygulanacak.

Komisyon görüşmelerinin ardından paketin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.