"RAMOS'TAN DAHA BÜYÜK BİR KULÜBÜZ"
Ramos ile ilgili açıklama yapan İnegölspor Başkanı Osman Sevim, "Dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması gerçekten bizleri onurlandırdı. Ancak böyle bir şeyin mümkün olmadığını tüm Türkiye gibi bizler de biliyoruz. İnegölspor büyük bir camia, tüm Türkiye’ye futbolcu yetiştirmiş bir kulüp. Tüm Türkiye’nin tanıdığı İnegölspor’un adının, dünyada da anılması bizlere gerçekten gurur vermiştir. Bence İnegölspor’un adının Sergio Ramos ile anılması, İnegölspor’a ne kadar büyük bir güç kattıysa, Sergio Ramos’a da katmıştır diye düşünüyorum. Bizler Sergio Ramos’tan daha büyük bir kulübüz. Sergio Ramos’tan daha büyük bir ismimiz var" ifadelerini kullandı.