"KISA SÜRELİ SEVİNÇ YAŞADIK"

İnegölspor Amigosu Tevfik Taşkın ise konuyla ilgili olarak, "İnegölspor’a yıllardan beri emek veren birisiyim. Sergio Ramos ile alakalı bir haber gündeme geldi. Bu da bizim için iyi bir haber oldu. Tabi statü gereği 2. Lig'de yabancı oyuncu oynatamıyor kulüpler. Sergio Ramos’un İnegölspor ile anılması bizler için güzel ve sevindirici bir haber oldu. Biz de İnegölspor taraftarı olarak bu sevinci kısa süreli olsa da yaşadık. Tabi gönlümüz bizlerin arasında olmasını istiyor ama sizlerde biliyorsunuz gerçekler ortada. Ramos’un, İnegölspor’u öğrenmesi bizler için katkı oldu" şeklinde konuştu.