İnegöl'de kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı
Bursa İnegöl'de, park halindeki araçta kadın ile erkek arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde park halinde bulunan araçtaki kadın ile erkek arasında kavga çıktı.
Olayı fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç'nin (32), kavgayı ayırmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. AA'nın haberine göre, arbedede güvenlik görevlisi bıçakla bacağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.