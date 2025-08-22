Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İnegöl'de kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı | Son dakika haberleri

        İnegöl'de kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı

        Bursa İnegöl'de, park halindeki araçta kadın ile erkek arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 06:01 Güncelleme: 22.08.2025 - 06:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde park halinde bulunan araçtaki kadın ile erkek arasında kavga çıktı.

        Olayı fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç'nin (32), kavgayı ayırmaya çalışması üzerine arbede yaşandı. AA'nın haberine göre, arbedede güvenlik görevlisi bıçakla bacağından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #İnegöl
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Samsunspor üstünlüğü koruyamadı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        Kartal, İsviçre'de avantajı kaptırdı!
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        ABD, 55 milyon kişiyi inceliyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Zelenskiy: Rusya görüşmelerden kaçınmaya çalışıyor
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması!
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        "ABD'nin söylemleri bizi şaşırttı"
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        Saçından tutarak sürükledi tutuklandı
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        "Ukrayna'nın karşı saldırısına izin vermedi"
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        Daltonlar'ın suç tablosu! 105 şüpheli, 142 eylem!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        “Kamu işveren heyetine çağrımız hakeme başvurması”
        Kan donduran çete cinayetleri
        Kan donduran çete cinayetleri
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Barış Alper'den 'simsiyah' paylaşım!
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        Dünyada ilk kez kan dolaşımı olan deri dokusu üretti
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        'Cumhur Reyonu' iddiasına yalanlama
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Habertürk Anasayfa