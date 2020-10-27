İncirli muhallebili kek pişerken yaydığı mis gibi kokusuyla iştah kabartır. Görünümüyle göz doldurur ve davet sofralarının vazgeçilmezi olmaya adaydır. Kek pişerken hazırlanan muhallebi ile vakitten kazanılarak harika bir sunum yapabilirsiniz.
Misafirleriniz, incirli muhallebili kekinizden tattıkları zaman sizden tarif isteyebilirler.
İncirli Muhallebili Kek Malzemeler:
3 adet yumurta
1 su bardağı
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tarçın
6 adet kuru incir
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
Muhallebi için;
1 kg süt
2 yemek kaşığı mısır nişastası
2 yemek kaşığı un
5 -6 yemek kaşığı şeker
1 poşet krem şanti
1 çay kaşığı margarin ya da tereyağı
Keki ıslatmak için;
1 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı granül kahve
1 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için;
Hindistan cevizi
İncirli Muhallebili Kek Yapılışı:
Önce incirleri sıcak suda 5 dakika kadar bekletin.
Sonra küçük küpler şeklinde doğrayın.
Keki için, karıştırma kabında yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.
Daha sonra un, kabartma tozu ve tarçını ekleyin.
Cevizleri de ilave ederek çırpın.
En son incirleri una bulayın.
Kek karışımının içine dökerek, karıştırın.
Yağladığınız, orta boyda kare borcama dökün.
Önceden ısıtılmış, 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkınca biraz dışarda bekletin.
Üzerine bir su bardağı ılık su, kahve ve şekerli karışımından gezdirin.
Soğumaya bırakın.
Muhallebi için gereken malzemeleri istenilen ölçülerde küçük bir tencereye alın.
Süt, nişasta, un ve şekeri devamlı karıştırarak pişirin.
Muhallebiniz piştikten sonra margarini ve vanilyayı ekleyin.
Biraz ılındıktan sonra krem şantiyi ekleyin.
Mikserle iyice çırpın.
Soğuyan kekin üzerine dökün.
Bir spatula ile düzelterek buzdolabında bir gece bekletin.
Dilimlemeden önce üzerine bol hindistan cevizi serpin.
Afiyet olsun.
Püf Noktası:
Bu aşamalı bir tatlıdır.
Kekini pişirip soğuttuktan sonra muhallebisini dökmemiz gerekir.
Dilimlerken dağılmaz.
Dilerseniz üzerini hindistan cevizi ya da yeşil fıstıkla süsleyebilirsiniz.
İnciri çok sert olmayan yumuşaklarından seçmelisiniz.
Dilimledikten sonra su dolu bir kasede bekletmelisiniz.
Yerken, kekin yumuşaklığıyla bir olur.
Muhallebinin dağılmaması için 1 gece buzdolabında bekletmelisiniz.
Kekiniz fırından çıktıktan sonra her yerinin eşit pişip, pişmediğini kontrol edin.
Bunun için kürdan testi yapabilirsiniz.
Muhallebisini sürekli çırpma teliyle karıştırarak pişirmelisiniz.
Muhallebinin tencerenin dibinde yanmaması ve topak topak olmaması için bu gereklidir.
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