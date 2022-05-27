Birçok farklı tatlı ve yemek tariflerinde kullanabileceğimiz inciri günde 2 tane tüketmek çok faydalıdır. İçinde A, C, K, B vitaminleri ve potasyum,çinko, bakır ve magnezyum minerallerini barındırır. Aynı zamanda lifli yapısı sayesinde sindirim sistemi için oldukça faydalı bir meyvedir. İncirin Saymakla Bitmeyen Faydaları araştırılınca oldukça şaşırtır. İşte, bu yazımızda Kuru ve Yaş İncir Neye İyi Gelir, Faydaları Neler? sorusunu cevapladık.

İncirin Faydaları

Antioksidan özelliği vardır. Kanser hücrelerinin oluşmasını engellemeye yardımcı olur.

Demir eksikliği olanlar tüketirse içindeki demir sayesinde takviye besini olabilir.

İçinde magnezyum vardır bu yüzden saç köklerini besler ve saç derisini sağlıklı kalmasını sağlar.

Lifli yapısı sayesinde de bağırsaklarımızı çalıştırır. Sindirim problemi olanlar için tavsiye edilir.

Hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini düşürür.

Yağ oranı düşük olduğu için kalp ve damar sağlığını korur.

Meme kanseri riskini düşürür.

K vitamini ve kalsiyum içinde bulunduğu için iskelet sistemi için faydalıdır.

Cilt sağlığını korur.

Bronşit ve astım hastalarına iyi gelir.

Kadınlarda kaliteli yumurtalık sayısını arttırır. Erkeklerin sperm kalitesini artırır.

İncirin Zararları

Her besinde olduğu gibi İncirin Zararları da vardır. Kuru incirde yüksek miktarda fruktoz vardır. Fazla tüketildiğinde karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Bağışıklık sistemi için faydalı olsa da fazla tüketilirse dost bakterileri öldürebilir. Alerjen ve hassas bünyelerin doktora danışarak tüketmeleri gerekir.

İncir Faydaları İbrahim Saraçoğlu

İncir Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da biliniyor. Hamile kalmak isteyenler için kolay bir kür tarifi vardır. Kaliteli yumurtaların artmasını sağlar. Ayrıca kadınlarda kist ve minyon sorunlarını önlemeye yardımcı olur.

Kuru İncir Neye İyi Gelir?

Kuru incirin içinde potasyum vardır. Potasyum tansiyonumuzu dengelemek için faydalı bir mineraldir. Yüksek tansiyon riski olanlar için tüketilmesi tavsiye edilir. Kan basıncını da dengeleyen kuru incir kalp ve damar hastalıklarını engellemeye yardımcı olur. Yaş incire göre kuru incir daha lifli bir yapıya sahiptir, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasını sağlar. Tüketildiğinde tokluk hissi sağlayacağı için kilo vermek isteyenlere de takviye gıdadır. Alzheimer riskini düşürerek hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur.

Yaş İncir Neye İyi Gelir?

Yaş incir sivilce ve cilt problemlerine karşı iyi gelen bir besindir. Menopoz döneminde olan kadınların hormonları değişiklik gösterir ve bağışıklıkları düşer. Bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için yaş incir tüketmeleri tavsiye edilir. İçinde K vitamini ve kalsiyum olan yaş incir kemikleri güçlendirir ve diş sağlığının korunması için faydalıdır.

İncir Hamilelikte Faydalı Mı?

Anne ve baba olma heyecanı içinde olan insanlar beslenmelerine dikkat ederler. Anne-bebek sağlığını korumak için faydalı besinler tüketmek isterler. İncir Hamilelikte Faydalı Mı sorusunun akıllarda dolaşır. Hamileler kendi sağlığını korumak ve bebeğin gelişimini sağlıklı tamamlamak için incir tüketmeleri faydalı olacaktır. Çinko, potasyum, kalsiyum, demir ihtiyaçlarının bir kısmını incirden karşılayabilirler.

İncir Cinselliğe İyi Gelir Mi?

İncirin bir diğer faydası erkeklerin sperm kalitesini arttırır. Kadınların sağlıklı yumurtalıklarının artmasını sağlar. Hamile kalmak isteyenler için hem erkeğin hem de kadının kullanabileceği incir kürü tarifleri vardır.