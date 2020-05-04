Osmanlı saray mutfağından günümüze gelen değerlerden biridir. Lezzetli olan incirlerin önce kurutulup sonra lezzetli birer içecek olma hikayesi. Hoş su olan iç serinleten incir hoşafı tarifiyle sizlerleyiz. Uzmanlar kabızlığa çok iyi geldiğini belirtmektedir.

İncir Hoşafı için Malzemeler:

İncir Hoşafı Nasıl Yapılır?