İHA'nın haberine göre; İşadamı Ahmet Eroğlu, 4 yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi’ne giderek, eski eşi oyuncu İnci Türkay’a ‘velayetin değiştirilmesi’ ve ‘nafakanın kaldırılması’ için dava açtı. Dava dilekçesinde, "Ahmet Eroğlu ile İnci Türkay çifti 10 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştır. Boşanma protokolü gereği bugün 14 yaşında olan çocuğun velayeti anneye verilmiştir. Eğitim ve diğer masrafları baba Ahmet Eroğlu tarafından karşılanacaktır. Yine Rumeli Hisarı'ndaki 12 bin 700 lira olan evin kredi ödemeleri de baba Ahmet Eroğlu tarafından yapılacaktır. Ödemeler ayda 25 bin lirayı geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Eroğlu’nun işlerinin kötüye gittiğine dair cümlelere yer verilen dilekçede, “Ahmet Eroğlu'nun işleri kötüye gitmiştir. Deposunda büyük bir yangın çıkmış, ödemeleri yapamaz hale gelmiştir. Ahmet Eroğlu’nun mal varlığının araştırılarak nafaka miktarında indirime gidilmesini ya da nafakanın kaldırılmasını istiyoruz. Artık aylık kredi borcunu ödeyememektedir. Bundan sonra ev taksitlerinin davalı İnci Türkay tarafından ödenmesini istiyoruz. Boşanma tarihinde çocuğun yaşı küçük olduğu için velayeti anneye verilmiştir. Çocuk artık büyümüş ve babası ile arasındaki ilişkinin artırılması gerekmektedir. Velayetinin de babaya verilmesini istiyoruz. Çocuğun velayetinin Ahmet Eroğlu’na verilmemesi halinde çocukla şahsi ilişki saatlerinin artmasını istiyoruz. Davacı Ahmet Eroğlu tarafından ödenen kredi ödeme yükümlülüğünün davalı İnci Türkay’a yüklenmesini, çocuğun giderlerine davalının da katılmasını talep ediyoruz” denildi.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Davanın açılmasının ardından İnci Türkay hakkında basına yansıyan haberlere yönelik açıklama yapan Türkay’ın avukatı Levent Karakoç, “Ahmet Eroğlu'nun İnci Türkay'a, aylık 25 bin TL'yi bulan iştirak nafakası, oğullarının okul masrafı için aylık 6 bin TL nafaka ve ev kredisini ödediği şeklinde haberler hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ahmet Eroğlu boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren sadece oğlunun okul taksitlerini ve İnci Türkay ile evli oldukları dönem ortak aldıkları evin kendine düşen kredi taksitlerini ödemektedir. Bunun dışında diğer tüm giderler İnci Türkay tarafından karşılanmaktadır” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 4 yıldır süren davanın karar duruşması 22 Haziran 2019’da görüldü. Duruşmaya davacı Ahmet Eroğlu avukatları ile katılırken, davalı İnci Türkay’ı avukatı Levent Karakoç temsil etti.

"OĞLUMU DAHA ÇOK GÖRMEK İSTİYORUM"

Duruşmada söz alan davacı Ahmet Eroğlu, “Baba olarak çocuğumla aynı ortamda bulunmak istiyorum. Oğlumu daha çok görmek istiyorum. 66 yaşındayım. Bu çocuğun da yüksek menfaatinedir” dedi. Savunmaların ardından dava hakkında kararını açıklayan mahkeme, çocuğun velayetini isteyen Ahmet Eroğlu’nun talebini reddetti. Mahkeme, Ahmet Eroğlu’nun nafakanın kaldırılması ya da nafakada indirime gidilmesi, çocuğun eğitim giderlerinin yeniden düzenlenmesi talebini de reddetti.

Ahmet Eroğlu’nun çocukla şahsi ilişki günlerinin yeniden düzenlenmesine karar veren mahkeme, Eroğlu’nun davasına karşı dava açan İnci Türkay’ın nafaka artırım taleplerini de reddetti.