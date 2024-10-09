İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi 2. sezonu ile diziseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İlk bölümü 25 Ocak tarihinde yayınlanan dizi, 17. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi yeni sezon tarihi belli oldu. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor, yarın akşam var mı? İşte İnci Taneleri yeni sezon tarihi...
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İnci Taneleri dizisi yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta perşembe günleri ekranlara gelen dizinin başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü paylaşmaktadır. 2. sezonu için gün sayan İnci Taneleri dizisinde kadroya yeni isimler dahil oluyor. 18. bölümü ile ekranlara gelecek İnci Taneleri dizisinde yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri dizisi 2. sezon yarın akşam var mı? İşte detaylar...
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İNCİ TANELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Böylece İnci Taneleri 2. Sezon yayın tarihi belli oldu.
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu, senaryosunu ise Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı İnci Taneleri dizisi, 10 Ekim Perşembe günü 18. bölümüyle ekranlara gelecek.
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Dizinin yeni fragmanı, Muğla’nın şirin beldesi Göcek’te geçiyor.
Azem, Dilber, Yıldız ve Zerre’nin Göcek’te olduğu görülürken Azem’in “Bir hikâyeyi tam olarak anlayabilmeniz için tamamını okumanız gerekir.” sözleri dikkat çekiyor.
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YENİ İSİMLER KADROYA EKLENİYOR
Aşk, cinayet, gerilim ve ihanet dolu bir sezonun işaretlerini veren tanıtım filminde Bestemsu Özdemir’in yer aldığı da görülüyor.
''Semiramis'' karakteri için saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine giden Bestemsu Özdemir’in dizide nasıl bir rol alacağı merak ediliyor. Bestemsu Özdemir gibi yeni isimlerin de kadroya gireceği tahmin ediliyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Piraye, Azem’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle çok büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Zerre, Dilber’i Zahir’den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdır.
Cihan’ın, Rezzan ile girdiği tehlikeli ilişki Elif ile olan masum aşkını sarsar.
Düğününe sayılı gün kalan Nehir, babası ile görüşmeyi reddedince Cihan, Azem’e bu durumu açıklamak zorunda kalır.
Azem, onca çabadan sonra tekrar başa döndüğünü hissederken çocukları ile yan yana gelir. Fakat bu kavuşma yıllarca hayalini kurduğu gibi olmayacaktır.