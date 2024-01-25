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        Haberler Televizyon İnci Taneleri oyuncuları kimler? Kanal D İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

        İnci Taneleri oyuncuları kimler? İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

        İnci Taneleri oyuncuları ve karakterleri, dizinin ilk bölümüyle beraber gündeme geldi. Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini konu edinen dizinin izleyicileri için "İnci Taneleri oyuncuları kimler?" sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, İnci Taneleri oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 16:55 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:55
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        • 1

          İnci Taneleri dizisi oyuncu kadrosu merak konusu oldu. 25 Ocak itibarıyla yayın hayatına başlayan dizide acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplama mücadelesi verecek. Peki, İnci Taneleri oyuncuları kimler? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          İNCİ TANELERİ OYUNCU KADROSU

          BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü isimler yer alıyor.

        • 3

          İNCİ TANELERİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Azem Yücedağ - Yılmaz Erdoğan

          Dilber - Hazar Ergüçlü

          Piraye - Selma Ergeç

          Cihan - Kubilay Aka

          Kasım - Güven Kıraç

          Nergis - Yasemin Baştan

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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