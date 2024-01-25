Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D dizisi İnci Taneleri konusu uyarlama mı?

        İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri uyarlama mı?

        Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri konusu araştırılıyor. Dizinin izleyicileri için "İnci Taneleri konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 12:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1
        • 2

          İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü de Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandırıyor. Peki, İnci Taneleri konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu...

        • 3

          İNCİ TANELERİ KONUSU

          Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek.

          Lakin Azem’in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem’in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

        • 4
        • 5

          İNCİ TANELERİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

          İnci Taneleri dizisi uyarlama ya da gerçek bir hikaye değil. Dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        İngiliz yetkiliden "Savaşa hazırlıklı olmalıyız" mesajı
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Marmara'da 20 tsunami gözlem istasyonu kuruluyor
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Habertürk Anasayfa