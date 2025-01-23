İnci Taneleri bu akşam var mı, yok mu soruları gündemdeki yerini aldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yaşanan yangın faciasının ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Dizilerin yeni bölümleri iki gün boyunca ekrana gelmedi. Gözler ise İnci Taneleri 30. bölüm tarihi için 23 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına çevrildi. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin yeni bölümü Kanal D yayın akışında yer almadı. Peki, İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bugün var mı? İşte detaylar.