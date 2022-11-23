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İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor!

Ağız sağlığının iyi olması, dişlerin beyaz görünmesi oldukça önemlidir. Aslında birçok insan hayal ettiği beyaz dişlere ulaşamayacağını düşünür fakat bu zor değildir. Önemli olan bazı yöntemleri düzgünce uygulayıp, bunu bir rutin haline getirirseniz; bembeyaz dişlere ulaşmak hayal değil! İşte beyaz dişlere sahip olmak için uygulamanız gereken bazı yöntemler...

Giriş: 23.11.2022 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dişlerinizin sararmasından şikayetçiyseniz ve bir türlü beyaz dişlere sahip olamıyorsanız, üzülmeyin. Çünkü belki de asıl uygulamanız gereken yöntemleri uygulamamışsınızdır. İşte bembeyaz dişlere sahip olmanızı sağlayacak yöntemler...

  • KÖRİ VE KAHVEDEN UZAK DURUN

    Kahve ve sigara içmenin yanında köri de dişlerin sararmasına sebep olur. Çay, kahve, sigara, köri, koyu renkli meyvelerden uzak durarak dişlerinizin sararmasını engelleyebilirsiniz.

  • PİPET KULLANIN

    Eğer çay, kahve gibi dişlere zarar veren içecekleri tüketecekseniz, bu ürünlerin dişlerinizle temasını azaltmak için pipet kullanın. Bu şekilde içecekler direkt olarak dişlerinize temas etmeyecek ve sararmasını engelleyecek.

  • DOĞRU DİŞ MACUNU SEÇİMİ

    Diş macunu tercihinizi beyazlatıcı özelliği olanlardan yana kullanın. İçeriğinde hidrojen peroksit olan diş macunlarını seçerseniz, koyu lekeleriniz açılacak ve diş mineniz beyaz kalacaktır. 

  • EVDE BU YÖNTEMLERİ UYGULAYIN

    1. Fesleğen yaprağı: Taze fesleğen yapraklarını ezin ve düzenli olarak diş macunu olarak kullanın. Dişlerinizi fırçalamadan 5-10 dakika önce uygulayabilirsiniz.

    2. Aloe Vera: En beyaz dişler için taze aloe vera suyunu kullanabilir ya da bu bitkiden üretilen jelleri alabilirsiniz.

    3. Muz kabuğu: Muzun kabuğunun iç ve dış kısmını dişlerinize sürün ve 5-10 dakika bekledikten sonra dişlerinizi fırçalayın.

    4. Hindistan cevizi yağı: Dişlerinizi fırçalamadan önce hindistan cevizi yağı sürün 15-20 dakika beklettikten sonra beyazlatıcı özelliği olan macununuzla dişlerinizi fırçalayın.

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