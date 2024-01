İnci Ertuğ sergisi: Aşık Mıyım Neyim?

REKLAM advertisement1

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, İnci Ertuğ’nun son dönem ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yanı sıra bu sergiye özel ilk kez ürettiği heykellerinin de yer aldığı “Aşık Mıyım Neyim? (Am I in Love or What?)” başlıklı 16’ncı kişisel sergisine 7 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında Ekavart Gallery’de ev sahipliği yapıyor.

İnci Ertuğ

Aşk ve sanat, insan yaşamının en derin ve etkileyici yönlerini keşfetmeye yönelik iki güçlü kavramdır. Bu iki kavram arasındaki ilişki birbirlerini besler; insan duygularının ve deneyimlerinin zenginleşmesine, derinleşmesine ve ifade edilmesine katkıda bulunur. Her ikisi de insan varoluşunun temel öğelerini şekillendirir, ruhsal derinlik kazandırır ve hayata anlam katar. Sanat, aşkın izlerini takip eder, insanın içsel dünyasını keşfe çıkar ve bu deneyimleri toplumsal bir paylaşıma açar.

İnci Ertuğ için sanatta, aşkta olduğu gibi içgüdü yeterlidir çünkü resim yapmak Picasso’nun dediği gibi “Görme özürlü insanın uzmanlığıdır. Çünkü o gördüğünü değil, hissettiklerini resmeder.” Eserlerinde birbirini örtmek istercesine katmanlar ortaya çıkarken kolajlarında ise zıtlıklar aracılığıyla düşündürmeye ve doğruya yönlendirmeye çalışır. Resim, sanatçı için sessiz bir şiir gibi, içsel dünyasının renkli bir yansımasıdır. Hayattan aldığı referanslar eserlerindeki renklerinde ifade bulur.

Sanatçı için resim yapmak duygularının ifade alanıdır ve bu sanat yolculuğunda yürüyebilmek, tutkunun en yoğun ve coşkulu hallerinden aşkların en güzelini yaşamak demektir. Tuvallerine yansıyanlar ve düşlerindeki renk cümbüşü, içindeki heyecanın bir yansımasıdır. "Aşık mıyım neyim ben?" diye düşündüğü anlar, sanatta ve aşkta içgüdünün ne kadar önemli olduğunu hatırlatır.

Sanatçının son bir buçuk yıllık resim ve heykel çalışmalarından oluşan seçki 29 Şubat 2024 tarihine kadar Ekavart Gallery’de görülebilir.