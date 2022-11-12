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İnatçı öksürüğü şıp diye kesiyor! Öksürüğü anında kesen doğal karışımlar ve şuruplar!

Öksürüğü anında kesen doğal karışımlar ve şuruplar!

Öksürük, boğaz ve hava yollarına giden yabancı maddeleri arındırmak için gösterdiğimiz istemsiz bir reflekstir. Öksürük ilk başlarda masum bir sağlık şikayeti gibi görünse de bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilir.

Giriş: 12.11.2022 - 05:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

    Balgamlı öksürükte koyu kıvamlı ve sarımsı bir renk oluşur. Öksürükle beraber bu sıvı ağıza gelir, sigara içen kişilerde daha görülür. Basit solunum yolu enfeksiyonlarının yol açtığı balgamlı öksürük evde uygulanacak yöntemlerle geçirilebilir. Ancak geçmeyen öksürükler, zatürre ve tüberküloz belirtisi olabileceği için ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

    Bal öksürüğe iyi gelen yatıştırıcı yiyeceklerden birisidir. Yatmadan önce balın içerisine limon ve karabiber karıştırmak öksürüğünüzü yatıştıracaktır.

  • Ayva meyvesi ve yaprakları yine öksürük için kullanılan önemli yiyeceklerden birisidir. İçerisindeki bileşenler boğaz yolu enfeksiyonuna karşı etkilidir ve boğazı rahatladır. Kuru ayva yapraklarını 10 -15 dakika demleyin veya taze ayva yapraklarına aynı işlemi yaparak günde 2 fincan tüketebilirsiniz.

  • KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

    Geçmeyen inatçı kuru öksürükler uzun süre devam ettiğinde sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor. Bu nedenle uzun süre devam eden kuru öksürük şikayetlerinde uzman görüşlerden yardım almak en iyi tedbir olacaktır. Hekimin önerdiği tedavilerin yanında evde takviye olarak uygulayabileceğiniz yöntemler boğazınızı yumuşatmaya yardımcı olur.

    *Herhangi bir kronik ya da alerjik rahatsızlığınız varsa, haberde yer alan tavsiyeleri doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz

  • BAL, KARANFİL VE ZENCEFİL

    Karanfilin içerisindeki bileşenler boğaz yolu iltihabının oluşmasını engeller ve ağrı kesici özelliği bulunur. Zencefilin içerisindeki bileşenler ise bakteri ve virüslerin oluşmasını engeller. İsterseniz bir bitki çayı içerisine veya direkt olarak 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil veya taze zencefil ve 1 çay kaşığı karanfili karıştırarak tüketebilirsiniz.

  • TAZE ZENCEFİL

    Taze zencefili istediğiniz bir bitki çayının içerisine birkaç parça halinde bölerek karıştırın. Taze çayınızı içtikten sonra kalan zencefilleri ısırın ve suyunu yutun. Zencefilin suyu biraz boğazını yaksa bile enfeksiyonları yok etme konusunda oldukça etkilidir ve öksürüğünüze son derece iyi gelecektir.

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