Öksürük aslında vücuttan yabancı maddelerin atılmasını sağlayan bir reflekstir. Grip ve nezle gibi hastalıkların neden olduğu öksürüklerde mukus üretimi arttığı için boğazı tahriş etmektedir. Bu nedenle uzmanlar sık sık su tüketilerek mukusun giderilmesini tavsiye ederler.