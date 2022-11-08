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İnatçı Kuru Öksürüğü Anında Kesen Şuruplar Bitkisel Çaylar ve Doğal karışımlar!

İnatçı kuru öksürüğü kesen bitkisel çaylar, şuruplar ve doğal karışımlar!

Grip ve nezle hastalıklardan sonra geçmeyen kuru öksürük oldukça can sıkıcı olabiliyor. Vücudun gösterdiği bir refleks olan öksürüğe iyi gelen, boğazını yumuşatan ve şikayetlerinizi giderecek karışımları sizler için derledik...

Giriş: 08.11.2022 - 15:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öksürük aslında vücuttan yabancı maddelerin atılmasını sağlayan bir reflekstir. Grip ve nezle gibi hastalıkların neden olduğu öksürüklerde mukus üretimi arttığı için boğazı tahriş etmektedir. Bu nedenle uzmanlar sık sık su tüketilerek mukusun giderilmesini tavsiye ederler.

  • İnatçı öksürük olarak bilinen kuru öksürükte ise mukus bulunmaz. Boğazın gerisinde rahatsız edici bir kaşıntı hissiyatı öksürme refleksini artırır. Kuru öksürüğün başında yine üst solunum enfeksiyonları gelir. Kontrol altına alınması zor olan kuru öksürük, birkaç hafta boyunca devam edebilir.

  • TAZE VEYA KURU AYVA YAPRAĞI

    Ayva meyvesi ve yaprakları uzun yıllardan beri öksürüğe iyi gelir. İçerisindeki bileşenler boğaz yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir ve boğazı yumuşatır. Ayva bitkisinin çiçek ve yaprak kısımları demleyerek içebilirsiniz.  Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demledikten sonra günde 2-3 fincan kadar tüketebilirsiniz.

  • AYVA, BAL VE IHLAMUR

    Bu karışımdan elde edilen çay, kuru öksürük gibi inatçı geçmeyen hastalıklara iyi gelerek boğazı yumuşatır.  Günde 2-3 fincan Ayva, Bal ve Ihlamuru karıştırarak içebilirsiniz.

  • ZENCEFİL, BAL VE KARANFİL

    Karanfilin içerisindeki bileşenler, ağız, burun ve boğaz yolu iltihaplarında, antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisinde bulunan bileşenler ise iltihap giderici etkiye sahiptir. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfil ile bu karışımı tüketebilirsiniz. İsterseniz içerisine limon ilave ederek günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilirsiniz.

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