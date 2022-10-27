İnanması zor ama 'gerçek' değil

Gören eşim dostum çok beğeniyor. Satın almak isteyen çok fazla kişi oldu ama ben satmayı pek düşünmedim. Türkiye'de bunu yapabilen çok fazla kimse yok. Bu maketleri satarsam bunlar belki kaybolup gidecek, ben de bunu gelecek nesillere bırakmak amacıyla yapıyorum. İleride çalışmalarımdan bir müze oluşturmak istiyorum" diye konuştu.