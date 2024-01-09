Bir zamanların fenomen dizisi olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde rol alarak büyük çıkışını yakalayan İnanç Konukçu bu zamana kadar birçok yapımda rol aldı. En çok bilinen rolü Behzat Ç'deki Hayalet karakteri olsa da oyuncu 2005'te ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Peki, İnanç Konukçu kimdir, nerelidir ve oynadığı dizi ve fimler nelerdir? İşte, detaylar...