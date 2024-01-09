İnanç Konukçu kimdir? İşte rol aldığı yapımlar
Behzat Ç dizisinin 'Hayalet'i olarak bilinen İnanç Konukçu bu zamana kadar birçok projede rol aldı. Farklı rollere hayat veren oyuncu en son 'Yıldızlar Bana Uzak' isimli dizide Murat karakterini canlandırdı. Peki, İnanç Konukçu kimdir ve rol aldığı yapımlar hangileridir? İşte, detaylar...
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Bir zamanların fenomen dizisi olan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde rol alarak büyük çıkışını yakalayan İnanç Konukçu bu zamana kadar birçok yapımda rol aldı. En çok bilinen rolü Behzat Ç'deki Hayalet karakteri olsa da oyuncu 2005'te ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. Peki, İnanç Konukçu kimdir, nerelidir ve oynadığı dizi ve fimler nelerdir? İşte, detaylar...
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İNANÇ KONUKÇU KİMDİR?
Dağıstan İnanç Konukçu 10 Kasım 1985 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde dünyaya geldi, aslen Diyarbakırlıdır. 2005 yılında Karanlıktaki Umut adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.
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İNANÇ KONUKÇU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2010 - 2013 yıllarında Star TV'de yayımlanan Emrah Serbes'in Her Temas İz Bırakır adlı romanından uyarlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı dizide Hayalet karakterini canlandırdı. 2011'de Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, 2013'te Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmlerinde de Hayalet karakterini canlandırdı. Hayalet karakteri, Konukçu'nun geniş kitlelerce tanınmasında önemli bir yere sahiptir. 2013-2015 yılları arasında yayımlanan Kaçak dizisinde Doktor Nazmi karakterini canlandırdı.
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İNANÇ KONUKÇU HAYATI
2016 yılında Dar Elbise filminde Nezmi karakterini, Kaçma Birader filminde Barmen karakterini canlandırdı. 2018 yılında Adı: Zehra dizisinde Kadir Keltikli karakterine hayat verdi. 2019 yılında yayımlanan Vurgun dizisinde Kayhan karakterini canlandırdı. Hükümsüz dizisinin 5. bölümünde Sami Ören karakteri ile ve Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Meto karakteri ile konuk oyuncu olarak yer aldı.