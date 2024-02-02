İmza için çağrıldı, darbedildi!
Olay, Denizli'de meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasındaki adam, polislerin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi
Giriş: 02.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:50
Olay, Denizli'de meydana geldi.
Eşiyle boşanma aşamasındaki adam, çocuklarını bıraktığı yerde polislerin saldırısına uğradı.
Biber gazı sıkılıp ters kelepçe yapılan adam başına gelenlerin planlı olduğunu iddia edip şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar Show Haber Whatsapp İhbar Hattı'na gönderildi.