Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İmralı mesajını meydanda dinlendiler

        Van'da İmralı mesajı meydanda dinlendi

        Van ve Diyarbakır'da DEM Parti heyetinin İmralı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yaptığı açıklama için, binlerce kişi Kent Meydanı'nda toplandı. Kalabalık, Kürtçe ve Türkçe okunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajını dinledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:50 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

        • 2

          Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de İstanbul Taksim'de bir otele gelerek açıklama yaptı. Van, Diyarbakır ve Mersin'de de açıklama öncesi DEM Parti il örgütleri tarafından partililerin meydanlara gelmesi çağrısı yapıldı.

        • 3

          Yapılan çağrı üzerine Van'da binlerce kişi kent meydanına geldi. DEM Parti heyetinin İmralı görüşmesi açıklaması LED ekranda kalabalığa canlı olarak izletilecekti, ancak İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkmayınca, ses yayın sistemi ile dinletildi.

        • 4

          Kalabalık, Kalabalık, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın mesajı okunurken, sesli dinledi.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        27 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada namağlup çeyrek finalde!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Habertürk Anasayfa