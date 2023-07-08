İMEİ kayıt ücreti yüzde 228 arttı! 2023 yurt dışı telefon İMEİ yeni kayıt ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kayıt altına alınması için ödenen İMEİ harç ücretine yüzde 228 oranında zam geldi. 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile vergi ve harç ücretlerine yüzde 50 zam gelirken yeni İMEİ kayıt ücreti de açıklandı. İşte 2023 yeni IMEI kayıt ücreti ödemelerine ilişkin son dakika açıklaması...
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İMEİ kayıt ücreti, 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Her sene yeniden değerleme oranına göre artış gösteren IMEI kayıt ücreti 2023 Ocak ayında 6 bin 91 TL'ye yükselmişti. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye kaydı için ödenen İMEİ telefon kayıt ücretine yüzde 228 oranında zam geldi. Vergi ve harç ücretlerine yapılan zammın ardından gözler "Yurt dışı telefon İMEİ yeni kayıt ücreti ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek ve kaydı nereden, nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz yurt dışı telefon İMEİ yeni kayıt ücreti ve ...
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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
7 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla birlikte Temmuz 2023 itibariyle bazı vergi, harç ve cezalarda uygulanacak olan zam oranları belli oldu. Yurtdışından Temmuz 2023 itibariyle getirilecek olan telefonlara ödenecek olan İMEİ harcı ücretleri artttı.
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IMEI KAYIT ÜCRETİ TEMMUZ 2023 İTİBARILA YÜZDE 228 ZAMLANDI!
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temmuz 2023 için IMEI kayıt ücreti için artış oranı belirlendi. Temmuz 2023 IMEI kayıt ücreti 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseldi.
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YENİ İMEİ ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
İMEİ Kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik tutar, 8 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
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YURT DIŞI TELEFON PASAPORT KAYDI NASIL YAPILIR?
Yurt dışı telefon kaydı öncesinde E-Devlet üzerinden cihazın kayda elverişli olup olmadığı sorgulanmalıdır.
E-devlet sisteminden kayıt hakkının sorgulanması (https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kayit-hakki-sorgulama) harç ücretinin yatırılması (2023 yılı için 20 bin TL) ve kayıt işlemlerinin tamamlaması gerekmektedir.
T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
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HARÇ YATIRILDIKTAN SONRA İŞLEMLERE DEVAM EDİLMELİ
E-devlet kapısından kayıt işleminin son aşamasına kadar tamamlanması gerekmektedir. E-devlet kapısından kayıt yapılmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) ise abone kayıt merkezlerinden kayıt işlemini yaptırması gerekmektedir. Harç ödemesi kayıt sırasında sisteme entegre bankalar ya da vergi dairesi aracılığıyla yapıldı ise e-Devlet kayıt sayfasına geri dönülerek kayıt işleminin onaylanması ve sekiz rakamdan oluşan başvuru takip numarasının alınması gerekmektedir.