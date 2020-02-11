11 ŞUBAT 2020
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IMEI sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet IMEI sorgulama işlemi

e-Devlet tarafından sunulan IMEI sorgulama hizmetiyle sahip olduğunuz mobil cihazın yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini, kayıp veya çalıntı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Peki e-Devlet'ten IMEI sorgulama nasıl yapılır? İşte ithal telefonlar için IMEI sorgulama işlemi...

11.02.2020 - 08:16 | Güncelleme:
IMEI sorgulama işlemi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve e-Devlet işbirliği ile sunulan hizmetle mobil cihazınızın IMEI sorgulamasını yapabilirsiniz.

e-Devlet aracılığıyla verilen hizmet neticesinde, sisteme giriş yaparak telefonunuzun yasal yollar ile ithal edilip edilmediğini, kayıp ya da çalıntı olup olmadığını bir tıkla öğrenmeniz mümkün.

IMEI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

- E-Devlet sistemine kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın. 

- Daha sonra "IMEI sorgulama" araması yaparak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iş birliği ile hazırlanan sayfaya ulaşın.

- Bu bölümde Imei Sorgulama sorgulama ekranına Imei numaranızı yazmanız gerekecek.

- Eğer Imei numaranızı bilmiyorsanız, IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

IMEI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

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