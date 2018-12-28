Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına dair bugün yaptığı açıklamada "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır. Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir" demişti.

31 Aralık 2018’de sona erecek olan imar barışına başvurma süresinin uzatılması gündemde. Başvuru süresinin Mart 2019’a kadar uzaması ve vatandaşın talep ettiği taksit imkanının da getirilmesi, yapı kayıt belgesi başvurusunda ödenecek ücretin 3 takside bölünmesi görüşülüyor…