İmamoğlu'nun gözaltına alınması dış basında nasıl yankı buldu?

İstanbul Büyükşehir Beldiye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesinin sabahında 'yolsuzluk' nedeniyle gözaltına alınması dış basında da geniş yankı buldu.

İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı! Haberi Görüntüle

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Almanya, İngiltere ve ABD medyası; suç örgütü liderliğiyle suçlanan İmamoğlu'nun, Erdoğan'ın en büyük rakibi olduğunu başlıklarına taşıdı.

Berliner Zeitung: Aday gösterilmesinden birkaç gün sonra tutuklandı

Berlin'in köklü gazetelerinden Berliner Zeitung, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, "Türk yetkililer yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Belediye Başkanı'nı tutukladı. İmamoğlu, Erdoğan'ın önemli bir muhalifi olarak görülüyor" spotuyla okuyucularına duyurdu.

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Gazetenin haberi şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden birkaç gün önce tutuklandı. Tutuklanmasının bir yolsuzluk soruşturmasının parçası olduğu bildiriliyor. Haberlere göre, aralarında gazeteciler ve iş insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 kişi daha soruşturuluyor."

Der Spiegel: İmamoğlu'na misillemeler genişliyor

Der Spiegel dergisi, "Türk makamları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik misillemelerini genişletiyor" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu.

Derginin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Türk yetkililer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu tutukladı. Önce üniversite diplomasının iptali, şimdi de tutuklama: Düzinelerce destekçisi de gözaltına alınıyor.

Türk yargısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında işadamları ve gazetecilerin de bulunduğu onlarca kişi hakkında geniş kapsamlı işlem başlatıyor.

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Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu çeşitli davalarda suç örgütü lideri olmanın yanı sıra rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve terör örgütüne destek vermekle suçlanıyor. Basında yer alan haberlere göre, İmamoğlu'nun tutuklanması için büyük bir polis birliği görevlendirildi."

Frankfurter Allgemeine: Erdoğan'ın en önemli muhalifi tutuklandı

Almanya'nın bir diğer gazetesi Frankurter Allegmeine, "İstanbul Belediye Başkanı tutuklandı" başlığını kullanırken, haberin spotunda İmamoğlu'nun gözaltına alınması sırasında kullandığı bir cümleyi de vererek, "'Büyük bir zulümle karşı karşıyayız': Erdoğan'ın önemli muhaliflerinden Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına kısa bir süre kala tutuklandı." ifadesini kullandı.

Gazete, haberin devamında şunları yazdı: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden birkaç gün önce tutuklandı. Bu durum Alman Basın Ajansı'na Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli muhalifine yakın kişiler tarafından doğrulandı. İstanbul Valiliği de Pazar gününe kadar dört günlük gösteri, toplantı ve haber yasağı getirdi. REKLAM Devlet haber ajansı Anadolu Ajansı'na göre İmamoğlu, diğer suçların yanı sıra suç örgütü üyeliği ve yolsuzlukla suçlanıyor." Bild: Erdoğan muhalifi İmamoğlu tutuklandı Alman Bild gazetesi başlığına, "Erdoğan muhalifi İmamoğlu tutuklandı" cümlesini çıkardı. Gazetenin haberi şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (53) evine yapılan baskın sonrasında polis tarafından tutuklandı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a (71) karşı gelecek vaat eden bir rakip olarak görülüyor. İmamoğlu, Erdoğan'ın en güçlü rakibi olarak görülüyor. İmamoğlu sabah saatlerinde X platformunda, kapısının önünde bekleyen yüzlerce polisten bahsettiği bir video yayınladı. 'Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız' diyen İmamoğlu, pes etmeyeceğini söyledi." Guardian: İmamoğlu, adaylığından günler önce tutuklandı İngiliz The Guardian gazetesi, manşetine, "İstanbul Belediye Başkanı, muhtemel cumhurbaşkanlığı adaylığından günler önce tutuklandı" cümlesini çekti. REKLAM Spotunda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakibi, diplomasının üniversite tarafından geçersiz sayılmasından bir gün sonra gözaltına alındı" ibaresine yer veren gazetenin haberinin devamı şöyle: "Devlet medyasına göre Türk polisi, Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, yolsuzluk ve terör bağlantıları iddialarına yönelik bir soruşturma kapsamında tutukladı. Anadolu Ajansı savcıların 100 kişi hakkında da yakalama kararı çıkardığını bildirdi. Yetkililer, tutuklamanın ardından protestoları önlemek amacıyla İstanbul çevresindeki bazı yolları kapattı ve kentteki gösterileri dört gün boyunca yasakladı. İmamoğlu sabah, 'Millet iradesine darbe' başlığıyla bu karara tepki gösteren bir video yayınladı.

Aynı zamanda Netblocks internet gözlemevi, Türkiye'nin X, YouTube, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere birçok sosyal medya platformuna erişimi kısıtladığını söyledi." Financial Times: Erdoğan'ın en büyük rakibi gözaltında Bir diğer İngiliz gazetesi Financial Times, başlığında, "Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı" cümlesini kullandı. REKLAM Spotunda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak onaylanması bekleniyordu" ibaresini paylaşan Financial Times'ın haberinin devamı şöyle: "Türk polisi, kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin ana rakibi olarak ilan edilmesi beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına aldı. İmamoğlu'nun neden gözaltına alındığı hemen anlaşılamadı. Çoğunlukla siyasi konuşmaları nedeniyle hakkında bir dizi ceza soruşturması yürütülen İmamoğlu, hükümeti iktidarını korumak için yargıyı kullanmakla suçluyor. İmamoğlu, ofisi tarafından paylaşılan bir sesli mesajda "Yüzlerce polis kapımda" dedi. "Bu ahlaksız ve zorba yaklaşım, halkımızın iradesi ve direnciyle şüphesiz tersine dönecektir." İmamoğlu Türkiye'nin en popüler siyasi figürlerinden biri ve bir yıldan kısa bir süre önce 16 milyon nüfuslu şehrin belediye başkanlığını açık ara farkla yeniden kazandı." CNN: Erdoğan'ın en önemli rakibi gözaltında ABD merkezli haber kanalı CNN, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, "Savcılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Belediye Başkanı'nı gözaltına aldı" manşetiyle haberi sundu. REKLAM Haberin devamı şöyle: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli rakiplerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. Devlet haber ajansı Anadolu Ajansı'na göre yaklaşık 100 kişi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu hamle, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçmesi beklenen ön seçimden sadece günler önce geldi. Bloomberg: İmamoğlu'nun gözaltına alınması Erdoğan'a rakip olmasını engelleyebilir ABD merkezli bir başka yayın kuruluşu Bloomberg, "Türk Polisi Erdoğan'ın Rakibi Ekrem İmamoğlu'nu Gözaltına Aldı" manşetiyle haberi duyurdu.

Bloomberg'ün haberi şöyle: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türk makamlarının üniversite diplomasını iptal etmesinden bir gün sonra sabah saat evinde gözaltına alındı. Bu, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumasını engelleyebilecek bir hamle. REKLAM İmamoğlu, ekibi tarafından paylaşılan sesli mesajda, güvenlik güçlerinin evine baskın düzenlediğini söyledi ve yetkilileri polisi siyasi amaçlarla kullanmakla suçladı. Türkiye'nin en önde gelen muhalif figürlerinden biri olan İmamoğlu, geçen yılki İstanbul belediye başkanlığı yarışında Erdoğan'ın seçtiği adayı yenmesinden bu yana cumhurbaşkanlığı için en önemli aday olarak görülüyor. Pazar günü ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanacaktı. Gözaltına alınması, en ciddisi yedi yıldan fazla hapis cezası ve siyasi yasak içeren bir dizi soruşturma ve davanın ardından gerçekleşti." NYT: Muhalefetin önde gelen isimlerinden İmamoğlu tutuklandı New York Times, "Türkiye, Muhalefetin Önde Gelen İsimlerinden İstanbul Belediye Başkanını Tutukladı" başlığıyla haberi okurlarına duyurdu. Haberin devamında şunlar ifade edildi: "Ekrem İmamoğlu'nun Çarşamba günü evinde gözaltına alındığını açıklayan savcılar, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların yolsuzluk ve terörle ilgili olduğunu belirttiler. Savcılık, Türkiye'nin en önde gelen muhalif siyasetçilerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve terörle ilgili suçlamalarla gözaltına alındığını açıkladı. Kalabalık bir polis grubu İmamoğlu'nun evine gelerek kendisini götürdü ve bazı yardımcıları da gözaltına alındı. Savcılar 100'den fazla kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi. İmamoğlu, 2028'de yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhtemel bir rakip olarak görülüyor, ancak erken seçim olasılığı da var. İmamoğlu ve diğer muhalif isimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmamoğlu'nu siyasetten dışlayarak, muhtemelen Erdoğan'a karşı seçime girmesini engellemeye çalışmakla suçluyor." AFP: Erdoğan'ın en büyük rakibi gözaltına alındı Fransız haber ajansı Associated France Press, "Türk polisi Erdoğan'ın en büyük rakibi olan İstanbul Belediye Başkanını gözaltına aldı" başlığıyla haberi abonelerine sundu.

Haberin ana metni şöyle: "Türk polisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evine baskın düzenleyerek, ana muhalefet partisi CHP tarafından "darbe" olarak nitelendirilen bir yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nu gözaltına aldı. REKLAM CHP içinde popüler ve güçlü bir figür olan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlıca siyasi rakibi ve gözaltına alınması, 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için partinin adayı olarak gösterilmesinden günler önce gerçekleşti. Erdoğan'a meydan okuyabilecek en güçlü aday olarak görülen İmamoğlu'nun kariyeri, eleştirmenlerin siyasi motivasyonla açıldığını söylediği bir dizi davanın gölgesinde kaldı. Polis baskını, İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun diplomasını sahte olduğu iddiasıyla iptal etmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Diplomanın iptali, Türkiye'de Cumhurbaşkanı adaylarının yüksek öğrenim yeterliliğine sahip olması gerektiği için yüksek riskli bir hamle."