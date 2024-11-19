İmamoğlu, Özel ile görüşecek

İstanbul'da Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından CHP ile hükümet arasındaki gerilim sürüyor.

CHP'nin Esenyurt'ta başlattığı kayyum nöbeti sürerken, Habertürk Muhabiri Mahir Kılıç'ın bildirdiğine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara'daki parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel ve Grup Başkan vekilleri ile bir araya gelecek.

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İmamoğlu, görüşmede aynı zamanda başkanı olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin kayyumlarla ilgili çalışmasını sunacak.