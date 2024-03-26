Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan 3 villayı mal varlığında gizlediği iddiasına yanıt

        İmamoğlu'ndan 3 villayı mal varlığında gizlediği iddiasına yanıt

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 villayı mal varlığında gizlediği iddiasına ilişkin, ''Bir şirketin, bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var ama gizlimiz, saklımız yok. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar.'' dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 villayı mal varlığından gizledi" iddiasına yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sözcü TV'de "Özel Röportaj" programına konuk olan İmamoğlu, İstanbul'un her an yatırıma muhtaç bir şehir olduğunu söyledi.

        Vaadi olmamasına rağmen kentte selin bastığı 160 nokta için milyarlarca lira yatırım yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, bugünkü yağmura karşın sel yaşanan tek bir yer olmadığını kaydetti.

        "6 YAŞINDAN BERİ ÇALIŞIYORUM"

        Babasının kendisini 6 yaşından beri çalıştırdığını, emeğinin, işinin sahibi olmayı öğrettiğini anlatan İmamoğlu, "Dükkanın kepengini açtığımda 6 yaşındaydım. Dolayısıyla ben işimi yaşıyorum. Para kazanmayı, borç ödemeyi bilen bir insanım." dedi.

        İstanbul'da kendi dönemlerinde daha az gelirle daha fazla iş yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, bu durumu "bütçenin bereketlenmesi" olarak nitelendirdi.

        REKLAM

        Fotoğraf: AA

        "KAMU BÜTÇESİNDE MUCİZE GİBİ BİR YIL VAR ETTİK"

        İmamoğlu, ''Gelir gider farkını sağlıklı bir şekle sokup 4,1 milyar dolar daha düşük para harcayıp 65 kilometre metro yapmak… 10 milyon metrekare yeşil alan katmak bu şehre ve milyarlarca liralık sosyal destek fonlarıyla 100 bin öğrenciye sadece bu sene 750 milyon lira burs verdik. Önümüzdeki yıl 1,5 milyar vereceğiz. Bu koşullarda İSKİ'yi, İETT'yi yöneterek kamu bütçesinde mucize gibi bir 5 yıl var ettik İstanbul halkı adına.'' dedi.

        "Mal varlığınızı Sayın Murat Kurum'dan önce açıkladınız. Ancak İstanbul Emirgan'da 3 villanızın bulunduğu ki bunların toplam değerinin 50 milyon dolar olduğu öne sürülüyor. Yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası. Bunu paravan şirketler kullanarak gizlediğiniz iddiası gündemde. Buna ne diyeceksiniz?'' sorusuna karşılık İmamoğlu, paravan şirket denilen şirketin İmamoğlu İnşaat olduğunu kaydetti.

        "GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOK"

        İmamoğlu, şöyle devam etti:

        "Kişisel mal varlığımın dışındaki gerek olmadan eşimin de mal varlığını koyarak beyan ettim. Tabii aynı zamanda şirket faaliyetleri olan, şirketlerinde hissesi olan bir insanım. Bu daha önceki beyanlarımda da var. Dolayısıyla orada bir değişiklik yok ama bir şirketin, bir tüzel kişiliğin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey ne hukukta var ne kanunda var ama gizlimiz, saklımız yok. Bizim malımız, mülkümüz ayan beyan vardır. Oradaki mülkümüz vesairemiz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir. Firmamız bazen alım yapar, bazen satış yapar. Bazen bir yer alır, proje üretir. Ama söylüyorum yani kuruşu kuruşuna verginizi ödeyeceksiniz. Allah'a şükür devlete bir kuruş borcu olmayan bir aile şirketimiz. Umarım dördüncü nesille devam eder çünkü ekmeğimizi oradan kazanıyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Komşuların gürültü kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Mersin'de işçi servisi devrildi: 23 yaralı
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Putin: Saldırıyı kimin yaptırdığını bilmek istiyoruz
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Moskova saldırısında onlarca kişiyi kurtaran 15 yaşındaki çocuk kahraman oldu
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        Imposter Sendromunu yenmek için 6 tavsiye
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        "Arda Güler ilk 11'de olacak"
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Almanya'da Köhn sevinci!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Çocuklarda migren tehlikesine dikkat!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa