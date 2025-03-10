İmamoğlu'na ölüm tehdidine suç duyurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ölümle tehdit eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sayın Ekrem İmamoğlu’nu pervasızca ölümle tehdit noktasına kadar paylaşım yapmaktan çekinmeyen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermesini bekliyor ve diliyoruz. Sorumsuz paylaşım ve söylemlerle sayın İmamoğlu hedef haline getirilmemelidir, yargımızın hukukun gereğini yapacağına inanıyor ve bekliyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medya platformu X hesabından bir kullanıcı Ekrem İmamoğlu için "Biri sıkar kafasına memleket kurtulur merak etme" diye tehdit mesajı yazmıştı.