İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturmasına Mansur Yavaş'tan açıklama

Mansur Yavaş, BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışında yaptığı konuşmada, ilk açtıkları Genç Akademi'deki verimi gördükten sonra gençlerin daha rahat çalışabilecekleri, aynı zamanda bir kafe gibi oturup vakit geçirebilecekleri yerler açmaya başladıklarını belirtti.

Merkezlerin sayısını çoğalttıklarını anlatan Yavaş, açtıkları akademilerden bugüne kadar 294 bin gencin yararlandığını söyledi.

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Sadece şubat ayında bu merkezleri 18 bin 32 gencin kullandığını aktaran Yavaş, "Hala tam anlamıyla duyurmuş değiliz. Ankara'ya gelen gençlerin hepsinin Ankara'da, Ankara Büyükşehir'in ve diğer belediyelerimizin verdiği hizmetlerin hepsini duyurup buralardan yararlanmalarını istiyoruz." diye konuştu.

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Öğrencilerin imkanlarının sınırlı olduğunu dile getiren Yavaş, belediyenin gençlere yönelik hizmetlerini anlattı.

Gençlik Parkı'nda, "Gençlik Konseyi"nin yer aldığını belirten Yavaş, "Burada öğrenciler, oradaki yöneticilerle yan yana gelip Ankara için ne talep ediyorlarsa onları bize iletiyorlar. Yönetime katılıyorlar. Dolayısıyla sorumluluk hisseden, Ankara için sözü olan herkesi, özellikle bu Gençlik Meclisimize katılmaya davet ediyorum. En kolay şekilde orada alınacak kararlar belediye meclisinden geçip sizlerin hizmetinize sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş, Sıhhiye'de yeni bir tesis açacaklarını, bu tesiste gençlerin sanatla uğraşabileceğini, kendilerini geliştirebileceğini ve rahat ders çalışabileceğini söyledi.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, belediyenin ihtiyaç sahiplerine yönelik ramazan ayında bir çalışmasının olup olmayacağına yönelik soru üzerine, kışın 200 bin aileye 3 ay doğal gaz yardımı yaptıklarını belirtti.

Belediyenin yaptığı çalışmalara değinen Mansur Yavaş, "210 bin civarındaki aileye 2 bin 500 lira ramazan yardımı yapıyoruz ki ihtiyaçlarını gidip esnaftan kendileri alsın. Hiç olmazsa ramazan ayında rahat bir şekilde ibadetini yapsın, orucunu tutsun, iftarını ve sahurunu güzelce yapsın." dedi.

Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "sahte diploma" soruşturmasına ilişkin soruya ise "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim." yanıtını verdi.