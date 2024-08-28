Yeni nesil gençlerin bu tür afetleri yaşamaması için sağlam adımlar atılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti: "Gerçekten başımızı öne eğerek yürümeliyiz. Biz eğer 2023 yılında, Cumhuriyet'imizin 100. yılında, bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran ve uyandıran 1999'daki Gölcük depreminden daha acı bir insan kaybıyla karşılaşmak utanç vericidir. Bütün bu sürecin sorumluluğunu elbette ki yöneticilerin, önde duran sorumluluklarını ele alarak, konuşarak yeni neslin depremle bu şekilde yüzleşmemesini sağlamak adına adımlar atmalıyız."

İmamoğlu, yapılacak toplantının depremlerden etkilenen 11 ilin kalkınması için gerçekleşeceğine dikkati çekerek, "Bugün buradayız ve konuşacağımız her kelime, her cümle, bu bilinçle kurulacaktır. Tabii Adıyaman'dan 11 şehrimize bir bakış oluşturacağız. Türkiye'mizin bütün belediyeleri, bütün yerel yönetimleri olarak güçlü bir dayanışmayla bu bölgedeki bütün yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların güçlü olmasını istiyoruz, onların bir an önce bu güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.