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        Haberler Bilgi Ekonomi İmam maaş zammı 2024: Temmuz zammı ile yeni imam maaşı ne kadar oldu? En düşük imam maaşı kaç TL olacak?

        Temmuz zammıyla yeni imam maaşları belli oldu! 2024 Temmuz en düşük imam maaşı ne kadar oldu?

        İmam maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. İmam maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek imam maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. İmam maaş zammına dair son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük imam maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 03.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 10:33
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        • 1

          TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş oldu. Bu kapsamda, imam maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz imam maaşları ne kadar olacak, en düşük imam maaşı kaç TL oldu? İşte, imam maaş zammına dair detaylar...

        • 2

          2024 TEMMUZ İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

          TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

          Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.

        • 3

          EN DÜŞÜK İMAM MAAŞI NE KADAR OLDU?

          2024 Temmuz ayında imam maaş zammı belli oldu. Buna göre; polis maaşları 34.481 TL'den, 41.140 TL'ye yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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