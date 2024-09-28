"İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddialarını yanıt

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiasının paylaşıldığı belirtildi.

Haberlerde ileri sürülenin aksine, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde "tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve parasız yemekten faydalanacağı" yönünde herhangi bir duyuru ya da ilanın yapılmadığı aktarılan kaçıklamada, "Yayımlanan broşür de Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanan bir broşür değildir." ifadesine yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan bir broşürle ilgili, "Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz" iddiası doğru değildir.



Haberlerde iddia edilenin aksine Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesinde, "tüm öğrencilerin parasız… pic.twitter.com/5U5RsAaLFg — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 28, 2024