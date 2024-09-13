"İltisak hatları ile 8 ayda 7 milyon 842 bin 981 ton yük taşındı"

Bu hatlarla gerçekleştirilen taşımaların tüm demiryolu taşımalarının yaklaşık yüzde 45’i olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2024 yılının 8 aylık diliminde ise demiryolları ile toplamda 17 milyon 449 bin 75 ton yük taşındığını ifade etti. Toplam iltisak hat uzunluğunu 654 kilometreye çıkaracaklarını da kaydeden Uraloğlu, 12. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda 2053 yılına kadar demiryollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye yükseltmeyi planladıklarını da vurguladı.