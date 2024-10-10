İlkokul öğrencisi okula bıçakla geldi
Ümraniye'de bir ilkokul öğrencisinin okula bıçakla geldiği iddiası üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı
Giriş: 10.10.2024 - 01:49 Güncelleme: 10.10.2024 - 01:49
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir ilkokul öğrencisinin okula bıçak getirdiği ve bazı öğrencileri tehdit ettiği iddiasıyla ilgili incelemede bulundu.
Çalışmalar sonucu kimlik bilgileri tespit edilen öğrenci, savcılığın talimatıyla ailesine teslim edildi.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
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