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        İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2023-2024 İlkokul kaydı nasıl yapılır, çocuğum hangi okula gidecek?

        Yaz tatilinin ortasına yaklaşılmasıyla beraber ilkokul kayıtları ile ilgili araştırmalar da iyice hız kazandı. Konuya ilişkin en çok merak edilen konulardan biri olan; ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır gibi soruların cevaplarına dair ayrıntıları bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 13:46
        • 1

          2023-2024 eğitim-öğretim yılına doğru ilkokul kayıtları ile ilgili olarak gözler kayıtların hangi günlerde ve nasıl yapılacağına ilişkin sorulara çevrildi. İşte, başta 1. sınıflar olmak üzere yeni yılda ilkokul kayıtları ile ilgili tüm bilgiler ve daha fazlası...

        • 2

          2023-2024 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

          2023-2024 eğitim öğretim ilkokul kayıtları 14 Ağustos Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

          İLKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCİ KAYDI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

          Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

          Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

          İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

           

          İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

        • 3

          İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

          Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.
          Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.

           

        • 4

          ÖĞRENCİ NAKLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

          Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
          Kayıt Formu (Okuldan Alınacak)İndirmek Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklayınız.
          Öğrenci Belgesi veyaKarne
          İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

           

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