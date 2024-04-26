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        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla'da son dakika kadın cinayeti: Sevgilisi İlknur'u sokakta defalarca bıçaklayıp öldürdü - Son haberler

        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 38 yaşındaki Ali İhsan Kaya, sokakta tartıştığı kız arkadaşı 35 yaşındaki İlknur Çetin'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 07:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:33
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        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
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        Muğla'da olay, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (38) ile kız arkadaşı İlknur Çetin (35) arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        İLKNUR'U DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu belirledi. Atatürk Caddesi'nde elektrikli bisiklet süren Ali İhsan Kaya, polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı.

        CİNAYETİN NEDENİ KISKANÇLIK

        Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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        #Muğla
        #Son dakika haberler
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