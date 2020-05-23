Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merhum sanatçı Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Alışveriş sonrası evine gittiğini söyleyen Karaca, "4 gün yasak olacağı için eksikleri tamamladım. Sizlere şimdiden iyi bayramlar dilerim" ifadelerini kullandı