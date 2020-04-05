Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Koronavirüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren 60 yaşındaki İlkim Karaca, market alışverişi yaptı.

İlkim Karaca’nın eldiven ve maske takmaması dikkat çekti. Çıkışta muhabirlere evinde vakit geçirdiğini söyleyen Karaca, alışveriş öncesi elini dezenfekte ettiğini belirtti.